TS - Inter scatenata! Non solo Sanchez e Biraghi: Conte ne vuole altri due

L'edizione odierna di TuttoSport, aggiorna la situazione legata la mercato in casa Inter. Trattative che non si fermeranno agli acquisti (vicinissimi) di Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi.

"Conte, una volta concluse queste due operazioni, chiederà un ultimo sforzo a Suning per completare un organico che possa sin da questa stagione tenere testa alla Juventus.

Per riuscirci, l’allenatore è convinto che in rosa manchi ancora un centravanti di peso che possa fare da vice a Lukaku (Llorente è il preferito, ma l’impasse che regna intorno a Icardi avvicina lo spagnolo al Napoli) e un centrocampista d’esperienza che possa infondere muscoli e gol in un reparto un pò leggerino (col Lecce toccherà a Matias Vecino interpretare il ruolo), identikit che risponde alla perfezione a quello di Arturo Vidal".