TS - Inter pronta a formulare una nuova offerta per l'attaccante

L'Inter deve colmare il gap di diciotto milioni se vuole strappare Lukaku allo United. Secondo "Tuttosport", la trattativa per il belga sembrerebbe aver subito una brusca frenata dopo il vertice della dirigenza nerazzurra a Nanchino.



L'attaccante, richiesto espressamente da Conte, resta nel mirino anche se l'offerta è ferma a sessanta milioni. Il club inglese ne vuole almeno ottantatre, con l'Inter che deve quindi accelerare i tempi in vista di una nuova offensiva. Il mercato in entrata in Premier chiude l'otto agosto e al momento i Red Devils non sembrerebbero propensi a lasciare partire la punta, complice anche l'attuale distanza economica.



L'Inter valuta la situazione, e non sarebbe esclusa una nuova offerta da parte di Suning.