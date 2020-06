(TS) Inter, problemi con Esposito e Vergani: il secondo verso la cessione

L'Inter sembrerebbe avere a che fare con due casi cresciuti nel vivaio: Esposito e Vergani. I due baby-bomber sarebbero diventati due cartellini utili per fare cassa, con il primo che chiede un ritocchino all'ingaggio mentre il secondo sarebbe propenso a lasciare il mondo nerazzurro per accasarsi in altri lidi. Esposito, stando a quanto riferito da TuttoSport, chiederebbe un trattamento alla Pinamonti: 5 anni di contratto con un milione d'ingaggio. Il club targato Suning sarebbe disposto ad accontentare la stellina esplosa a Interello, ma il cambio-agente da parte del giocatore avrebbe rallentato le trattative per il prolungamento di contratto.



Vergani invece chiede la cessione ma senza andare allo scontro: il giovane centravanti non è soddisfatto dell'impiego in questa stagione e neanche in quella precedente. L'obiettivo del suo entourage sarebbe quello di trovare una squadra che possa farlo giocare con continuità e anche per questo motivo si dovrà organizzare un incontro tra la società e gli agenti del calciatore per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.



Non solo quindi il corteggiamento del Barcellona per Lautaro: l'Inter adesso è alle prese con i piccoli attaccanti cresciuti al Centro Sportivo Suning. Se per Sebastiano Esposito c'è ancora margine di trattativa, per Vergani invece sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda la sua parentesi con la maglia nerazzurra.