TS - Inter, priorità all'attacco. Ecco il punto sulle trattative

Secondo le indiscrezioni di "TuttoSport" l'Inter, oltre al centrocampo, avrebbe dato priorità alle trattative riguardanti il reparto offensivo. Come si legge dal quotidiano torinese gli obiettivi Dzeko e Lukaku sarebbero in cima alla lista, con Mauro Icardi che resta un punto di domanda. Ecco quanto riferito dal noto giornale sportivo:





"La partita più importante si gioca in attacco, dove l’obiettivo è comporre un tandem di carri armati che possano trasformare l’Inter in una macchina da punti in campionato. I prescelti hanno pure loro detto sì a Marotta. Per Dzeko (che l’Inter non vuole pagare più di 15 milioni) siamo ancora alle schermaglie con la Roma ma tutti sanno come finirà la storia. Il supercolpo sarà invece Lukaku che, nei piani di Suning dovrà essere simbolo di questa Inter costruita per diventare l’anti-Juve, ma pure un importantissimo testimonial a livello planetario visti anche i suoi trascorsi al Manchester United. Il belga ha avviato le pratiche di divorzio ma perché arrivi la firma dei Red Devils occorrono 80 milioni, senza contropartite. Una montagna che andrà scalata una volta ceduto Icardi ma la volontà del centravanti belga (che si è pure espresso pubblicamente, una rarità nel mondo del calcio) può essere decisiva per avere buone chance di successo".