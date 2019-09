TS - Inter, possibile un nuovo sponsor di maglia: il punto

L'Inter potrebbe avere un nuovo sponsor e , stando a quanto riferito da "TuttoSport", il club targato Suning avrebbe scelto il titano cinese Evergrande. Ecco quanto riportato dal noto quotidiano torinese:



“Giovedì si terrà il Cda per approvare il bilancio (in rosso ma entro i parametri Uefa) chiuso al 30 giugno, esercizio dove il fatturato arriverà a 400 milioni (battuto il record dell’ultima stagione con 346,9). Per incrementarlo ancora, servirà aumentare gli introiti dai main sponsor e all’Inter sono già iniziate le manovre per trovarne uno di maglia che faccia incassare più rispetto ai 19 milioni assicurati da Pirelli, compresi però i bonus Champions. In tal senso va letta la presenza di Xu Jiayin nella delegazione che ha accompagnato Jindong Zhang a Milano.



Il fondatore di Evergrande ha assistito alla gara con lo Slavia e visitato la sede del club, una presa di contatto che è fondamenta di una futura partnership con Suning pure per l’Inter. In tal senso secondo il quotidiano cinese Titan Sports, il gruppo di Shenzhen potrebbe infatti proporre come nuovo sponsor del club nerazzurro il brand Hengchi, col quale Evergrande è entrato nel settore automobilistico grazie al lancio di nuove auto elettriche“.