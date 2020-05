(TS) Inter, operazione "linea verde": il futuro è ormai assicurato

Non solo Sebastiano Esposito: l'Inter continua il suo progetto di valorizzazione del vivaio. La cantera di recente ha lanciato profili interessanti che ora la dirigenza vuole assolutamente valorizzare al meglio per gettare le basi per il futuro. La motivazione è semplice: il club non vuole più avere a che fare con alcuni casi Zaniolo, oltre ovviamente a poter portare un giorno potenziali campioncini in prima squadra. Alcune operazioni di rinnovo sono già andate in porto e adesso i nerazzurri continuano la cosiddetta "operazione linea verde".



Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport l'Inter ha deciso di blindare i suoi prospetti: Esposito resterà ad Appiano Gentile, e con lui anche Persyn e Pirola oltre a molti altri profili. Per questi ultimi due rinnovo contrattuale fino al 2025, con Beppe Marotta che sorride per aver salvaguardato due identikit che hanno fatto la fortuna di Interello e del tecnico Armando Madonna.



La linea è già tracciata, con il club che porterà i suoi giocatori di grandi prospettive in ritiro in vista della prossima stagione (complice anche la situazione finanziaria attuale nella sede di Viale della Liberazione. L'obiettivo sarebbe anche quello di rendere l'Inter un po' italiana, andando quindi leggermente controcorrente con le strategie attuate nella gestione delle precedenti annate. La dirigenza capitanata da Zhang ha le idee chiare, provando quindi a emulare il modello Barcellona che ha letteralmente stregato e ispirato i club in merito alla gestione della seconda squadra. Oltre ovviamente a non lasciare andare i campioni di domani.