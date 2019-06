TS - Inter, nuovo nome per il centrocampo. Ecco di chi si tratta

Non solo Barella: secondo le indiscrezioni di TuttoSport l'Inter avrebbe messo nel mirino Lucas Tousart, pezzo pregiato del Lione. Ausilio sarebbe rimasto stregato dal centrocampista, che ora sembrerebbe essere finito nei radar della dirigenza targata Suning. I nerazzurri monitorano anche la pista Sensi, ma il profilo del giocatore del club francese farebbe gola al congiunto di Porta Nuova, come riportato dal noto quotidiano sportivo:





“In campo ieri c’era un giocatore che piace molto ad Ausilio, ovvero Lucas Tousart, “aspira palloni” del Lione che per questa caratteristica si è meritato il soprannome di “Kante bianco”. L’interessamento dell’Inter per Sensi dimostra come Suning voglia compiere un altro acquisto in mezzo al campo oltre a Barella e Tousart può essere un’alternativa al tuttocampista del Sassuolo potendo vantare pure una solida esperienza internazionale, come certificano le 7 partite giocate con il Lione nell’ultima Champions. Lione che però è bottega cara e difficilmente accetterà di sedersi a un tavolo per meno di 35-40 milioni. Restando in argomento, nei prossimi giorni si dovrebbe consumare un nuovo incontro con il Cagliari (probabilmente decisivo) per Barella dopo l’ultima offerta presentata dall’Inter pari a 36 milioni più 4 di bonus facilmente raggiungibili e 10 più difficilmente raggiungibili (vittorie in campionato e in Champions) con, a corredo, due giocatori in prestito: Bastoni e Dimarco (quest’ultimo con diritto di riscatto)”.