TS - Inter, non tramonta ancora una trattativa. Il punto

Dybala-Inter: la pista resta viva. Secondo "TuttoSport" l'Inter non avrebbe mollato del tutto la presa per l'argentino nonostante la concorrenza agguerrita targata Psg. Il giocatore rimane sempre sulla lista della spesa di Suning, come affermato dal noto quotidiano sportivo che sottolinea anche come possa entrare nell'affare il cartellino di Icardi:



“Soprattutto qualora dovessero verificarsi sviluppi sul fronte Paulo Dybala-Paris Saint Germain, l’assalto sarebbe convinto. Posto che comunque, su sponda interista, non si dispera invece di procedere con uno scambio che contempli Dybala“.



Su Icardi: "Al momento, per l’argentino, c’è una offerta da parte del Napoli, con annesso ultimatum in scadenza in queste ore. La Juve sta alla finestra, pur avendo già avuto modo di sondare il gradimento di Icardi, pronta ad intervenire in modalità last minute“.