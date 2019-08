TS - Inter, mai più acquisti alla Nainggolan: Marotta non molla un obiettivo

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza nerazzurra non vuole ripetere il caso Nainggolan e il Barcellona non vuole svendere Vidal: “La situazione è più delicata perché l’Inter, dopo aver avuto in rosa per una stagione Radja Nainggolan, non vorrebbe ripetere l’esperienza con il cileno che, non a caso, il Barça ha messo sul mercato già dopo il primo anno in Catalogna.

Nonostante Vidal non faccia più parte del progetto, il club blaugrana non ha intenzione di svenderlo, da qui una richiesta di venti milioni“. Per il quotidiano torinese, però, Antonio Conte potrebbe spingere per la chiusura: “Impensabile che l’Inter possa spendere quella cifra, anche alla luce del precedente Nainggolan.

Però la pista non va abbandonata a priori: il mercato, negli ultimi giorni, può sempre riservare sorpresissime e, qualora il Barcellona dovesse essere disposto a cedere in prestito Vidal, probabilmente la palla passerebbe a Conte: dovesse l’allenatore garantire personalmente per il giocatore (protagonista del suo triennio alla Juve), la trattativa potrebbe decollare“.