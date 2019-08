TS - Inter, la dirigenza tenta di ricucire con un giocatore

Inter-Icardi: prove di riavvicinamento. Questa la notizia lanciata dall'edizione odierna di TuttoSport, che sottolinea come le due parti vogliano trovare una soluzione per la stagione e il mercato.



“L’argentino, al di là tutto, sembra intenzionato a lasciare l’Inter soltanto per arrivare a indossare la numero 9 bianconera, appositamente lasciata libera dai vertici della Continassa (Higuain ha preso il 21).

Al netto dell’addio di Mandzukic, sono due i possibili incastri: scambiare Dybala con Icardi – come l’Inter propone da mesi – o investire l’eventuale ricavato della cessione della Joya al Psg su Maurito. La prima ipotesi non ha mai fatto impazzire la Juventus e la seconda non ha mai intrigato troppo l’ad nerazzurro Beppe Marotta.



Nel weekend, però, qualcosa è cambiato. «Un affare con Marotta? Il mercato – ha spiegato Paratici – può portare a molte cose, se e quando ci siederemo, sarà in maniera cordiale come con tutti».

E mentre il ds juventino non escludeva nulla, dal quartier generale dell’Inter filtrava una maggior disponibilità a sedersi con la Juventus per parlare di Icardi a prescindere dallo scambio con Dybala. Prove di disgelo che, a sette giorni dal chiusura del mercato, non sembrano casuali“.