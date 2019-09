TS - Inter, il terzino scalpita ed è pronto. Conte riflette

L'Inter potrebbe lanciare Biraghi dal primo minuto contro la Lazio: questa la notizia lanciata quest'oggi da TuttoSport, che sottolinea come l'ex viola sia ormai pronto per scendere in campo.



"Zero minuti in campo, a differenza di Dalbert che a Firenze ha già sommato tre presenze le ultime due, con Juve e Atalanta, addirittura da titolare. I due sono stati legati dallo stesso cordone ombelicale nel finale di mercato però, mentre il brasiliano è finito in viola con la formula del prestito secco (troppo difficile in pochi giorni dirimere la questione dei bonus tra Inter e Nizza), l’azzurro è tornato alla Pinetina dalla porta principale in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Antonio Conte ha individuato il ragazzo di Cernusco sul Naviglio come alter-ego ideale di Kwadwo Asamoah anche per la fisicità che può garantire sulla fascia sinistra.

Il ghanese, ai tempi già pilastro della Juve di Conte, nel ruolo è un professore, mentre Biraghi ha dovuto settare il proprio calcio con quello che Conte pretende dalle sue squadre in un ruolo peraltro delicatissimo quale è quello dell’esterno difensivo. Ora l’azzurro ha superato tutti i crash-test ed è pronto per fare il suo esordio in prima squadra: ieri l’ex ct in allenamento ha molto mischiato le carte mentre oggi svelerà le sue intenzioni. È sicuro che Asamoah non potrà sempre giocare: difficile che Conte possa farne a meno con Barça e Juve mentre il ghanese rifiaterà in una partita tra quella con la Lazio di domani sera e la trasferta di Genova con la Samp. Toccherà a Biraghi sfruttare l’occasione che gli verrà data dall’allenatore“.