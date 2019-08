TS - Inter, il regalo di fine mercato per Conte arriva dalla Spagna: i dettagli

L'edizione odierna Tuttosport coltiva la possibilità in casa Inter di aggiungere un nuovo centrocampista allora rosa di Antonio Conte, soprattutto nel caso in cui dovessero lasciare Milano anche Joao Mario e Borja Valero.

I nomi sono due, entrambi della stessa squadra: Arturo Vidal e Ivan Rakitic. "Il sogno di Conte, non segreto, conduce a Vidal. Oppure a Rakitic, un nome che forse piacerebbe anche di più alla dirigenza. Due centrocampisti, due grandi centrocampisti, che a loro modo sono in bilico a Barcellona e che a fine mercato potrebbero salutare il club blaugrana.

Uno fra Vidal e Rakitic, infatti, potrebbe lasciare Barcellona dove è arrivato Frenkie De Jong e ci sono sempre calibri come Busquets, Arthur e Coutinho. L’Inter a fine mercato potrebbe provare il colpo, magari in prestito con diritto per non appesantire troppo il bilancio, ma questo dipenderà anche dalla formula con cui usciranno eventualmente Joao Mario e Borja Valero. Difficile, comunque, pensare a un acquisto a titolo definitivo perché Vidal e Rakitic vengono valutati molto dal Barcellona e hanno ingaggi importanti (8.5 milioni il cileno, 7.8 il croato)".