TS - Inter, Icardi in partenza. Tolta la clausola rescissoria

Icardi, come già preannunciato da Conte, non rientra più nei piani dell'Inter. Il centravanti argentino è ormai sulla lista delle cessioni, con la Juventus che osserverebbe la situazione per sferrare un'offensiva decisiva per strappare a Suning il suo pezzo pregiato. Niente clausola rescissoria a partire da domani, come affermato dal noto quotidiano torinese "TuttoSport":





"Sanno, Maurito e la moglie Wanda Nara, che il prezzo del cartellino sta calando sensibilmente, oltre al fatto che da domani all’estero i 110 milioni della clausola non valgono più. La Juventus non si strappa le vesti per il bomber argentino, ma qualora ad agosto inoltrato il calciatore fosse ancora un tesserato nerazzurro l’offensiva bianconera sarebbe scontata. Icardi non direbbe mai di no ai campioni d’Italia. Ma prima l’attacco bianconero necessita di una considerevole sfoltitura".