(TS) Inter, giorni di riflessione: sul mercato rispunta Dzeko

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia Antonio Conte ha cercato di dare una scossa al gruppo: il tecnico, vista la buona prestazione del San Paolo, non ha affatto digerito il verdetto del rettangolo verde e per questo motivo avrebbe avuto un faccia a faccia anche con la dirigenza per cercare di programmare il prossimo mercato. L'obiettivo? Rinforzare la rosa con profili già pronti per vincere, dato anche il fatto che molti elementi presenti attualmente nell'organico sono ancora acerbi dal punto di vista del palmarés.



Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport è ormai scontato che Conte voglia in rosa Arturo Vidal anche se l'obiettivo primario sulla mediana sarebbe Sandro Tonali. Il playmaker del Brescia è in cima alla wishlist di Marotta, oltre ad altri identikit tracciati riguardanti invece il reparto offensivo: piace Cavani, e anche Morata e Aubameyang. Nelle ultime ore, stando sempre alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano torinese, potrebbero essere al rialzo le quotazioni di Edin Dzeko. Il bosniaco corrisponderebbe al profilo disegnato dal tecnico salentino, con i nerazzurri che cercherebbero un centravanti di spessore in vista della prossima stagione.



Giorni di riflessione in Viale della Liberazione: il club targato Suning prova a delineare i possibili colpi da fare nel corso della prossima sessione di trasferimenti. Alcuni profili sono da svezzare e da far crescere, per questa ragione ci sarebbe bisogno di un'po di esperienza per fare il salto di qualità. In attacco parte il toto-nome, a centrocampo già deciso l'obiettivo. E Conte attende rinforzi.