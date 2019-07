TS - Inter, ecco un nome nuovo per la fascia. I dettagli

L'Inter continua a lavorare sul mercato in entrata. I nerazzurri cercano anche rinforzi sulla fascia, data la specifica richiesta di Conte di rinforzare le corsie oltre al reparto offensivo.



Secondo quanto riferito da "TuttoSport" la dirigenza targata Suning avrebbe messo nel mirino Kostic dell' Eintracht Francoforte. Il giocatore sarebbe molto gradito anche al neo-tecnico della Beneamata, vista la difficoltà ad arrivare ad Emerson Palmieri e il profilo non proprio stuzzicante targato made in Italy Matteo Darmian.



Da considerare anche l'imminente cessione di Dalbert, che potrebbe liberare uno slot per un nuovo elemento.