TS - Inter, ecco il piano B qualora dovesse sfumare Lukaku

L'Inter continua a lavorare sul fronte offensivo. Secondo "TuttoSport" i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Cavani del Psg, ma sempre stando alle indiscrezioni del noto quotidiano torinese Lukaku resta la prima scelta. Ecco quanto affermato dall'edizione odierna del giornale sportivo:





"Nelle ultime ore è salito il nome di Cavani: non ci sono stati ancora contatti con le parti, ma l’uruguaiano ha un solo anno di contratto col Psg e la trattativa potrebbe non essere in salita (guadagna tanto, quasi 12 milioni, ma con un contratto da 2/3 anni il problema sarebbe aggirato). Non costa poco, ma se l’Inter dovesse mollare definitivamente Lukaku, con i 60 milioni ipotizzati per il belga potrebbe strappare Zapata all’Atalanta: è vero che i bergamaschi giocheranno la Champions, ma con quella cifra troverebbero più di un sostituto, avendo in rosa già Muriel. L’Inter, però, non ritiene congrua la valutazione di 60 milioni per Zapata. Così come vengono ritenuti tanti i 70 milioni richiesti dal Valencia per Rodrigo. Costa meno Rebic (40), ma non è il prototipo di attaccante che Conte si aspetta. La situazione, comunque sia, è di certo ingarbugliata".