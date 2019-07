TS - Inter, è fatta per un giovane del campionato francese. Il nome

Yan Karamoh si accasa al Parma. Il centrocampista ormai ex nerazzurro è pronto per incominciare la sua parentesi col club ducale, ma stando alle indiscrezioni di "TuttoSport" l'Inter avrebbe definito l'affare Kinkoue, giocatore che arriva dal Troyes per la modica cifra di un milione:





"Si è conclusa la vicenda Karamoh: il francese va a Parma a titolo definitivo. I nerazzurri incasseranno 12 milioni e manterranno il 50% sulla sua futura rivendita. È in via di definizione la trattativa con il Troyes per Étienne Youte Kinkoue, affare da 1 milione, bonus compresi, per il ragazzo che già si è messo in luce nell’Under 17 francese insieme a Lucien Agoume".