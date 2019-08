TS - Inter, due nomi per la corsia sinistra: a centrocampo occhio a Vidal

Tre settimane alla fine del mercato estivo in Italia. L'Inter, secondo quanto riporta TuttoSport in edicola stamane, potrebbe provare a chiudere almeno altri tre acquisti (uno per reparto).

In attacco, dopo Lukaku, arriverà Dzeko dalla Roma. Sulla fascia sinistra, nel caso parta anche Dalbert oltre a Dimarco, i nerazzurri pensano a Biraghi (Fiorentina) o Darmian (Manchester United).



Secondo il quotidiano torinese, il colpo a centrocampo può essere Vidal. Il nazionale cileno, 32 anni, è sotto contratto fino a giugno 2021 col Barcellona, che non lo reputa incedibile. Anzi, negli ultimi giorni di mercato può essere ceduto a prezzo di saldo a Milano, dove ritroverebbe Conte, col quale ha già lavorato ai tempi della Juventus.