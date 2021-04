TS - Inter, dopo Rosario Abisso un altro possibile ritorno?

Il match odierno tra gli uomini di Conte e quelli di Juric, alle ore 15 al Meazza, verrà diretto da Rosario Abisso. Per l'arbitro risulta un ritorno ad arbitrare i colori nerazzurri dopo il caos per il rigore dato alla Fiorentina - nonostante il tocco di petto di D'Ambrosio - nel febbraio 2019. Quell'episodio - con il match che terminò per 3-3 - portò alla reazione furiosa di Spalletti e di tutta l'Inter. Oggi, dopo 2 anni, il fischietto tornerà al Meazza per i nerazzurri.

Ed oggi il Tuttosport si interroga su una possibile scelta per il futuro: "Dopo lo “scongelamento” di Rosario Abisso, lo scudetto può riportare pure Daniele Orsato a dirigere una partita dell’Inter". Il fischietto di Schio, che non arbitra l'Inter da circa tre anni, potrebbe visto questo precedente poter tornare ad incrociare i nerazzurri.

Si ricorda che Orsato non dirige i nerazzurri dal famigerato Inter-Juventus - terminato per 2-3 - dove non venne estratto il doppio giallo a Pjanic per l'entrata su Rafinha. In quest'ultimo periodo, con il permesso di presenziare davanti alle telecamere, Orsato ha ammesso l'errore dimostrando grande onestà. Ora non resta che attendere le future designazioni di Rizzoli con la probabilità di poter magari rivedere uno tra i migliori arbitri italiani nuovamente ad arbitrare i nerazzurri da qui a fine stagione.