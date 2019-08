TS - Inter, domani atteso il via libera per un altro colpo di mercato

L'affare tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez è alle fasi finali e il cileno è pronto a sbarcare a Milano anche con un buon stato di forma, come sottolineato dal tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer:

“È un giocatore di grande qualità. Non abbiamo opzioni: se c’è una buona offerta può partire, ma si è allenato bene. Vedremo“. Tuttosport in edicola stamane riporta come “l’Inter, dopo aver trovato l’accordo quadro con lo United per l’operazione (prestito con diritto di riscatto a 15 milioni).

Si stanno limando le differenze legate ai circa 12 milioni e mezzo che deve prendere il cileno per i dieci mesi di contratto fino al 30 giugno (possibile un sacrificio anche da parte del giocatore). Convinzione comune in società, come sottolineato, è che domani possa arrivare il via libera da Manchester“.