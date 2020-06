(TS) Inter, doccia fredda nell'affare Cavani: il giocatore vuole l'Atletico

Edinson Cavani sembrerebbe aver deciso la destinazione per il proseguimento della sua carriera: "El Matador", stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, preferirebbe l'Atletico Madrid allenato da Simeone con quest'ultimo adesso in vantaggio nella corsa al bomber uruguayano. Per Cavani sarebbe già pronto un contratto triennale. Una scelta non sorprendente quella del calciatore, che avrebbe deciso quindi di non tradire l'interesse colchonero approdando quindi nella Liga.



Il Paris Saint-Germain adesso sarebbe convinto di lasciare andare Cavani: dopo l'accordo congelato tanto tempo fa a causa dell'intervento di Al-Khelaifi adesso la trattativa sembrerebbe sbloccarsi, con Cerezo pronto a regalare a "El Cholo" la prima punta tanto desiderata. Salvo clamorosi colpi di scena il Wanda Metropolitano sarebbe la prossima casa del centravanti. La dirigenza nerazzurra, nonostante questo, resta comunque alla finestra speranzosa di un'inversione a U del calciatore altrimenti il no secco e la beffa nell'affare potrebbero già essere all'orizzonte.



Cavani era, ma lo è tuttora, un profilo molto gradito da parte di Antonio Conte. Adesso però le percentuali sarebbero ridotte al lumicino con l'Atletico che si porta in pole position nella corsa all'ex Napoli. Triennale, fiducia e squadra ambiziosa: tre fattori che convincerebbero Cavani a trasferirsi nella capitale spagnola dopo una parentesi non esaltante a Parigi. L'Inter in questo caso riceverebbe una doccia freddissima, con una suggestione che finirebbe nell'archivio dei colpi mancati in vista della prossima stagione.