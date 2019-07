TS - Inter, definite due cessioni in ambito plusvalenze: i dettagli e i nomi

L'Inter continua a lavorare sul fronte cessioni: Karamoh e Rizzo, come si legge dall'edizione odierna di "TuttoSport", sarebbero ormai in procinto di lasciare Milano. Il primo sarebbe diretto in Emilia-Romagna, precisamente alla corte del Parma. Il secondo si appresterebbe ad approdare sotto la guida di Andreazzoli. Sorridono i nerazzurri che ricavano un prezioso tesoretto in vista del mercato in entrata:





"È in dirittura di arrivo la cessione di Yann Karamoh al Parma mentre, sempre in ottica plusvalenze, verranno perfezionati pure gli accordi già presi col Genoa per Nicholas Rizzo".