TS - Inter, definita una cessione: i dettagli e il nome

Yann Karamoh vicinissimo al Parma: questa la notizia lanciata da "TuttoSport", che sottolinea la volontà del club di Suning di cedere l'esterno per finanziare il colpo Lukaku. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano torinese:





"Una piccola parte dei soldi che serviranno per pagare Lukaku potrebbero arrivare dalla cessione di Yann Karamoh al Parma. I ducali da tempo hanno messo nel mirino l’esterno offensivo francese. E ieri c’è stato un incontro tra il ds Daniele Faggiano e i dirigenti nerazzurri per cercare di trovare una quadra. Il Parma è disposto ad arrivare tra i 13 e i 15 milioni di euro, garantendo così all’Inter l’ennesima plusvalenza su un giovane giocatore, essendo stato acquistato per 5,5 milioni nel 2017 dal Caen. L’Inter potrebbe trattenersi un diritto di prelazione per il futuro: resta solo da convincere il giocatore, che era disponibile al trasferimento a Parma, ma avrebbe preferito la formula del prestito, per non staccarsi definitivamente dalla società che due anni fa aveva creduto in lui. Karamoh si è preso qualche giorno per riflettere".