TS - Inter, decisi gli obiettivi per il prossimo mercato: i nomi

Manovre di mercato già pianificate in casa Inter: secondo "TuttoSport" sarebbero già stati delineati gli obiettivi in vista della prossima finestra di trasferimenti tra vecchi pupilli e nuovi nomi. Ecco quanto dichiarato dal noto quotidiano sportivo:



"A prescindere da quanto accadrà in questa stagione, è già nei piani della società l’idea di regalare all’allenatore un grande centrocampista di spessore europeo. In tal senso vanno letti i sondaggi fatti per Christian Eriksen, il possibile svincolato che più stuzzica Marotta (operazione comunque onerosissima per commissioni e richieste di ingaggio del danese), ma pure il fatto che l’amministratore delegato di mantenga sempre informato su quanto accade intorno a Sergej Milinkovic-Savic, incursore che già voleva portare a Torino.



Giocatori, Eriksen e Milinkovic-Savic che avrebbero un impatto simile a quello avuto ai tempi da Vidal alla Juve. Per ora, in assenza di aiuti dal mercato, Conte i suoi Vidal dovrà forgiarli alla Pinetina. E chi tra Barella, Vecino e Gagliardini riuscirà ad avvicinarsi di più all’originale, avrà garanzia di titolarità nelle partite che contano. Anche perché alla destra di Brozovic oggi è difficile pensare che non trovi posto sempre il Sensi visto nei primi 180 minuti di campionato".