TS - Inter, Conte vuole Pinamonti in ritiro. Ecco perché

Il mercato può attendere. Antonio Conte vuole vedere Andrea Pinamonti in ritiro e nelle prime amichevoli: poi (eventualmente) verrà deciso di mandarlo in prestito. Difficile che l’Inter decida di cederlo a titolo definitivo essenzialmente per tre ottimi motivi: il primo è strettamente legato a Steven Zhang che è da sempre un grande ammiratore del ragazzo. Ma Pinamonti è pure un patrimonio dell’Inter e privarsene farebbe correre al rischio al club di rivivere uno Zaniolo bis con tanto di aggravante, considerato che l’attaccante di Cles – prima ancora che al Mondiale Under 20 – aveva dimostrato già con il Frosinone di essere un talento cristallino. Inoltre va considerato che Edin Dzeko firmerà un triennale e arriverà all’Inter a 33 anni compiuti: avere il suo possibile erede già in casa – magari dopo averlo fatto maturare in club di media serie A per un paio di campionati – potrebbe essere una strategia premiante per un club attento anche ai bilanci. D’altronde Pinamonti potrebbe fare lo stesso percorso che ha già intrapreso Ionut Radu (che di anni ne ha 22): il portiere verrà riacquistato dal Genoa per 10 milioni e poi resterà rossoblù in prestito con l’obiettivo di farne il sostituto di Handanovic quando la carriera del portierone sloveno sarà al tramonto (...). Conte potrà metterci su prima le mani e solo dopo averlo visto all’opera lo lascerà andare a maturare. La sensazione? E’ che stavolta Ausilio – in accordo con Raiola – scelga per lui una squadra da media classifica in A“.