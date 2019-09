TS - Inter, Conte cambia una pedina in difesa in vista della Sampdoria

Si avvicina il primo match con la maglia nerazzurra per Alessandro Bastoni: secondo quanto riferito da Tuttosport, Conte lascerà a riposo uno tra Godin e De Vrij dati gli scontri ravvicinati contro Barcellona e Juventus.



Per uno dei difensori niente Sampdoria, con il classe '99 pronto a scendere in campo a Marassi contro i blucerchiati.

L'Inter crede molto nelle qualità di Bastoni: il club targato Suning ha rispedito al mittente molte offerte ricevute per il centrale ex Parma e Atalanta, con il tecnico salentino che adesso si ritrova nell'organico una pedina in più nel corso di questa stagione.