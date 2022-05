(TS) Inter, concorrenza del Milan per il vice Brozovic: spunta l’alternativa

Inter, si preannuncia un derby di mercato per Kristjan Assllani.

I nerazzurri sono a caccia di un'alternativa a Marcelo Brozovic in vista della prossima stagione e lo avrebbero individuato nel giovane centrocampista dell’Empoli. Beppe Marotta sarebbe pronto a mettere sul piatto il prestito di Sebastiano Esposito per convincere il club toscano ma il Milan è pronto a complicare i piani.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, anche i rossoneri sarebbero seriamente interessati al centrocampista albanese classe 2002 e sarebbero pronti ad acquistarlo nella prossima sessione di mercato per poi lasciarlo ancora un’altra stagione in prestito all’Empoli. I toscani sarebbero in ottimi rapporti con entrambi i club e senza dubbio accetteranno l’offerta più vantaggiosa.

Assllani resta la priorità interista ma nel caso in cui l’affare non dovesse concretizzarsi i nerazzurri sarebbero pronti a virare su Jerdy Schouten, 25enne di proprietà del Bologna. Anche in questo caso i nerazzurri potrebbero inserire nell’affare una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino. Resta sullo sfondo anche il nome di Dani Ceballos, ai margini del progetto di Carlo Ancelotti e in uscita dal Real Madrid, ma lo spagnolo preferirebbe andare in un club che gli garantisca di giocare titolare e in più ci sarebbe una folta concorrenza da battere.