TS - Inter, casting terzino sinistro. Si pensa a un giocatore dello United

Continua la caccia del terzino sinistro in casa Inter. Secondo le ultime indiscrezioni di "TuttoSport" non ci sarebbe soltanto Emerson Palmieri sulla lista della spesa. Infatti, stando al quotidiano torinese, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Darmian. Il terzino dello United sarebbe ai ferri corti col club inglese. L'Inter valuta il possibile colpo, ma prima è necessario fare cassa per sfoltire la rosa:



"Il giocatore per questioni personali non è stato convocato dal Manchester United per la prima parte del tour asiatico. Da tempo, comunque, il jolly azzurro non rientra nei piani di Solskjaer. E' possibile che l’Inter affondi il colpo una volta ceduti Miranda e Dalbert".