(TS) Inter, caso Godin: i nerazzurri meditano sul futuro del difensore

Diego Godin sembrerebbe essere diventato un caso nelle parti di Appiano Gentile: il centrale uruguayano è arrivato la scorsa estate dall'Atletico Madrid, con le sue prestazioni che sembrerebbero aver lasciato un po' perplesso il mondo nerazzurro. Si medita adesso su una sua partenza nella prossima sessione di mercato, anche se stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano torinese Tuttosport ci sarebbero possibilità di un'ipotetica permanenza del difensore a Milano.



L'Inter potrebbe avere bisogno di lui in vista dei match più importanti: l'esperienza e la personalità di Godin sarebbero un plus per la retroguardia nerazzurra, oltre al fatto che pochi club sarebbero in grado di assicurare al calciatore 6 milioni di ingaggio fino al 2022 ma molto dipenderà dal calciatore. Recentemente c'erano stati i sondaggi del Lione per l'ex centrale colchonero, ma le trattative si sono arenate.



Godin quindi sembrerebbe momentaneamente orientato verso un prolungamento della sua parentesi italiana. L'Inter però lo tiene sempre d'occhio, date le prove altalenanti e distanti da quelle sotto la guida di Simeone. Delle altre prestazioni a fari spenti potrebbero quindi spingere i nerazzurri a meditare sul futuro del centrale. Godin adesso è un punto interrogativo, tutto dipenderà dalle prossime sfide e dal possibile impiego da parte di Antonio Conte.