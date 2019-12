(TS) Inter, arrivano buone notizie per Conte. Recuperate due pedine

Antonio Conte potrebbe riabbracciare presto due pedine fondamentali per la prossima sfida in campionato: il tecnico salentino, secondo "Tuttosport" avrebbe a disposizione Barella e Sanchez al rientro dalla pausa natalizia.



I nerazzurri affronteranno nel prossimo match il Napoli, con le due pedine che tornerebbero domani ad allenarsi col resto del gruppo in vista della grande sfida.



Periodo infuocato quello di gennaio per il club targato Suning, che dopo l'incontro col club partenopeo se la dovrà vedere contro l'Atalanta di Gasperini. Dall'infermeria però arriverebbero segnali positivi sull'organico.