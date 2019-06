TS - Inter, arriva la decisione sul futuro di Borja Valero

Borja Valero resta all'Inter. Secondo "TuttoSport" il centrocampista spagnolo sarà in ritiro coi nerazzurri dopo aver rifiutato il ritorno alla Fiorentina. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo nell'edizione odierna:





"Ieri l’agente del giocatore, Alejandro Camano, accompagnato dall’intermediario Davide Lippi, ha incontrato i dirigenti dell’Inter in sede, ma dopo un’ora di chiacchierata è arrivata la fumata nera. La Fiorentina non è una destinazione plausibile, al momento, per il 34enne centrocampista spagnolo che in viola ha già vissuto cinque stagioni. Borja Valero sarà con la squadra al raduno e poi si capirà se Conte avrà bisogno della sua esperienza oppure gli farà capire di dover cercare un'altra destinazione. A quel punto torneranno di moda le soluzioni spagnole, dove Borja Valero potrebbe andare a chiudere la carriera".