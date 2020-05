(TS) Inter, al via la new generation! Tutti i talenti in rampa di lancio

Non solo Sebastiano Esposito: l'Inter adesso si prepara ad effettuare un restyling dell'organico inserendo tanti giovani provenienti dal vivaio. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport nomina i prossimi talenti pronti ad esplodere sotto i riflettori di San Siro, con un occhio di riguardo quindi al futuro e senza trascurare le operazioni in entrata. Marotta ha un piano ben preciso, con già tre nomi sul suo taccuino pronti ad entrare in prima squadra seguendo la falsariga del baby-bomber Esposito.



Persyn, Agoumé e Stankovic finora sono i tre profili più accreditati ad entrare nell'organico di Conte. A questi si aggiunge anche Pirola (fresco di rinnovo con l'Inter). La linea verde è stata già tracciata, e allo stesso tempo si medita anche su alcune trattative che potrebbero portare nella Milano nerazzurra due prospetti interessanti.



Il primo corrisponde a Thiago Almada del Velez (classe 2000, valutato attorno ai 20 milioni). Il secondo invece sarebbe Vagiannidis , terzino greco del Panathinaikos classe 2001 in scadenza di contratto con la squadra ellenica. I nerazzurri lavorano sotto traccia, ma la strategia sarebbe già stata delineata. Oltre ad affari in chiave futura spazio ai giovanissimi di Interello. Merito anche di Armando Madonna, che è riuscito a plasmare tanti idenkit che potrebbero fare la fortuna del club targato Suning.