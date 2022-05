(TS) Inter, accordo di massima per il talento della serie A: 2 le contropartite

Inter, Beppe Marotta continua ad essere sempre vigile sul mercato in vista della prossima sessione estiva.

E' facile intuire che l'obiettivo sarà quello di rinforzare tutti i settori, con almeno un innesto per reparto. Per quanto riguarda la difesa l'obiettivo è sempre Gelison Bremer, talentuoso centrale del Torino che si sta mettendo in mostra sotto la gestione di Ivan Juric. Sul brasiliano si sono concentrate le attenzioni di diversi club, italiani e non solo. "In Inghilterra il Leicester è infatti soltanto l’ultimo club ad essersi iscritto alla corsa per Bremer. Discorsi approfonditi sono già stati fatti con due regine della Premier League quali sono Chelsea e Liverpool."

Stando alla redazione di Tuttosport però ci sarebbe un'intesa di massima per il trasferimento di Bremer all'Inter a fine stagione. La valutazione si aggira sui 30 milioni di euro circa, tenendo conto che però i nerazzurri arriverebbero a tale somma attraverso l'inserimento di alcune contropartite. A Juric piace molto Federico Dimarco, che proprio sotto la sua gestione a Verona è esploso. Occhio anche al nome di Andrea Pinamonti, che sta segnando a ripetizione ad Empoli, e che piace molto in quel di Torino. Molto di ciò che concerne questa trattativa dovrebbe essere però legato al futuro di Stefan De Vrij. Se l'olandese decidesse di partire allora è facile immaginare che l'Inter virerebbe con decisione du Bremer. Nel caso in cui invece il centrale decidesse di restare sarebbe difficile immaginare l'approdo in nerazzurro del brasiliano.