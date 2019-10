(TS) Infortunio Sanchez, Conte ha individuato l'alternativa

La situazione in casa Inter al momento è più che problematica dati i numerosi infortuni. Quello più grave è senza dubbio quello di Sanchez, che starà fuori tre mesi.

Lo stop del cileno è un'autentica tegola, vista l'assenza di altre seconde punte di ruolo. Per questo conte dovrà valutare le alternative interne. Intanto è stata bloccata la partenza di Esposito per il mondiale under 17.

Ma è ovvio, che chi troverà maggiore spazio, come riportato anche da Tuttosport, sarà Politano.

"Politano finora ha dato il suo contributo con Conte: non ha segnato e ha colpito due pali (in campionato), ma quando è stato utilizzato ha sempre risposto presente. Ora sarà la prima alternativa a Lukaku e Martinez, giocherà da seconda punta o da secondo trequartista se il tecnico opterà per il 3-4-2-1. Sarà già titolare contro il suo ex Sassuolo domenica? Difficile dirlo, ma a differenza dei due compagni di reparto in questa sosta è rimasto ad allenarsi alla Pinetina e questo è un punto a suo favore".