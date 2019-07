(TS) Individuata l'alternativa di lusso se dovesse sfumare Lukaku

L'Inter continua a seguire, per quanto riguarda l'attacco, Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.

Per i due attaccanti però, anche se per motivi diversi, non sembrano esserci margini per chiusure rapide.

Ma Marotta e Ausilio stanno insistendo per regalare a Conte questi due rinforzi. Tuttavia gli uomini mercato nerazzurri hanno individuato anche l'alternativa qualora queste due piste non dovessero concretizzarsi.

Stando a quanto riportato da Tuttosport il nome che piace è quello di Rebic. Per il croato l'Eintracht chiede 40 milioni di euro.