TS - In azione gli avvocati per sbloccare la trattativa. La situazione

L'Inter continua a lavorare sul fronte Sanchez: i nerazzurri, dopo aver ottenuto l'accordo col giocatore, aspettano l'ok dello United ma ancora il via libera tarda ad arrivare. Ecco perché, come riferito da TuttoSport, il congiunto Suning avrebbe deciso di rivolgersi agli avvocati:



"Ancora un giorno di trattative serrate sull’asse Milano-Manchester per sbloccare definitivamente il trasferimento di Alexis Sanchez in nerazzurro. Ormai sono entrati in azione gli avvocati.



Quindi la negoziazione ha imboccato il rettilineo finale. Ieri sarebbero già stati inviati i primi documenti preliminari alla firma del contratto. Restano gli ultimi nodi da sciogliere, ma l’ex calciatore dell’Udinese è atteso a Milano da un momento all’altro".