(TS) Importante segnale dello United per Lukaku. Intanto l'Inter pensa all'alternativa

Stando a quanto riportato da Tuttosport lo United avrebbe aperto alla possibilità di cedere Lukaku con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Tuttavia sarebbe stata posta una condizione. L'importo del prestito deve essere almeno di 17 milioni di euro, ossia l'importo per il quale il belga è messo a bilancio.

Qualora l'affare non dovesse andare in porto, continua il quotidiano torinese, l'Inter non si farebbe trovare impreparata, avendo già trovato l'alternativa. Si tratterebbe del croato Rebic.