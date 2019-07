TS - Il giocatore vuole l'Inter, emerge il retroscena sull'ingaggio

L'Inter continua a lavorare sul mercato in entrata. Non solo Lukaku: secondo "TuttoSport" i nerazzurri continuano a monitorare la pista Dzeko. Il bosniaco vuole solo l'Inter, ed emergono alcuni dettagli sull'ingaggio destinato al bosniaco:





"Anche per questioni legate ai tempi di chiusura del mercato inglese, come spiegato, Marotta e Ausilio stanno dedicando tutte le energie su Lukaku. Questo non vuol dire che Edin Dzeko sia stato abbandonato a se stesso: l’Inter ha in pugno il giocatore e attende solo l’occasione propizia per affondare con la Roma dopo aver “minacciato” i giallorossi di tenere la trattativa in stand-by fino agli ultimi giorni di mercato. Non si arriverà ovviamente a tanto anche per rispetto del giocatore che, pur di esaudire le sue voglie di Inter, ha accettato di guadagnare di meno nel primo anno in nerazzurro rispetto a quanto guadagnerebbe nell’ultima stagione nella Capitale. Ad attenderlo c’è un triennale in stile Godin, ma prima Inter e Roma dovranno tornare a parlarsi per limare la differenza tra domanda (20 milioni) e offerta (12)".