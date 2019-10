(TS) Il centrocampista voluto da Conte sul mercato a gennaio. L'Inter c'è

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport l'Inter a gennaio potrebbe tentare l'affondo per un centrocampista tanto inseguito a gennaio.

Si tratta di Ivan Rakitic, che in questa prima parte di stagione sta trovando pochissimo spazio con il Barcellona.

Un anno fa era uno dei perni del centrocampo, avendo giocato 818 minuti sul totale di 900 disponibili. In questi primi mesi invece ne ha giocati appena 157.

E se, come riporta iò quotidiano torinese, in estate non ha preso in considerazione le offerte di Inter e PSG, a gennaio non commetterà lo stesso errore.