TS - Il calciatore vuole l'Inter, nessuno scontro con il suo club

Nicolò Barella sembrerebbe aver scelto l'Inter. Il centrocampista del Cagliari, dopo una telenovela durata giorni e giorni, vorrebbe trasferirsi a Milano rispedendo così al mittente le lusinghe targate Roma. I giallorossi avevano provato ad inserirsi, ma alla fine ha prevalso l'intenzione del giocatore di scegliere il progetto targato Conte e Suning. Giulini non farebbe muro, come si legge dall'edizione odierna di "TuttoSport" :





"Ma il club sardo, giustamente, cercherà fino all’ultimo di fare in modo che l’offerta dell’Inter si avvicini il più possibile a quella della Roma, che gioco forza dovrà essere restituita al mittente. In questa chiave, si segnala anche una telefonata distensiva tra il presidente Giulini e il giocatore, attualmente in vacanza ma sempre attento a quello che sta succedendo, essendo in ballo il suo futuro immediato. Giulini avrebbe garantito al centrocampista l’intenzione di non andare allo scontro con l’Inter, in pratica ritrattando l’ipotesi di trattenere per un altro anno Barella a Cagliari, Ma al tempo stesso avrebbe chiesto al giocatore di “oliare” un po la dirigenza nerazzurra, ovvero di invitarla ad alzare l’offerta, in modo da giungere in tempi brevi a un accordo. E in effetti questa potrebbe essere la strada più comoda per tutti: per l’Inter, che vuole quanto prima consegnare Barella a Conte, fermo restando le legittime vacanze prolungate del giocatore che ha partecipato agli Europei Under 21 e che di conseguenza, avendo iniziato le ferie soltanto il 24 giugno, avrà qualche giorno in più rispetto ai compagni, ma al tempo stesso anche per Barella che avrebbe così la certezza che una volta terminate le vacanze, di potersi subito ricongiungere alla sua nuova squadra senza “perdere tempo” ricominciando con il Cagliari".