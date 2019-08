TS - Icardi vuole la Juve, l'Inter Dybala. C'è solo un timore per i bianconeri

Tuttosport, in edicola stamane, aggiorna il giro di attaccanti e rilancia lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala tra Inter e Juventus: “Trattativa invisibile, perché al momento le due società non si sono parlare e l’idea dello scambio viene coltivata in modo indiretto. Ma viene coltivata e il rinnovo di Dzeko ne aiuta certamente la crescita“.

Tra i club ci sono diverse valutazioni: “Icardi sta aspettando la Juventus che era e rimane la sua prima scelta; l’Inter farebbe lo scambio con Dybala, ma la Juventus nicchia e, in ogni caso non vorrebbe farlo alla pari; così l’Inter continua la ricerca di sistemazioni alternative per Icardi e di un’altra punta per Antonio Conte, ma da ieri sera lo scambio Icardi-Dzeko non è più un’opzione. Il che spinge l’Inter sempre più verso lo scambio.

Esistono dei fattori umani da non sottovalutare. Dybala, per esempio, guarda certamente con favore alla soluzione interista (dove troverebbe il suo mentore juventino Marotta), ma negli ultimi giorni è tormentato dai dubbi e dalla convinzione di poter diventare protagonista anche nella Juventus. E la stessa Juventus, in fondo, ha il sottile timore che accettando lo scambio potrebbe ritrovarsi addosso un clamoroso boomerang, qualora Dybala aiutasse l’Inter a vincere lo scudetto“.