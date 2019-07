TS - Icardi, volontà chiara: tre club sullo sfondo, Zhang ha posto un vincolo

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? L'edizione odierna di Tuttosport analizza il domino di attaccanti che potrebbe scatenarsi nelle prossime ore. "Il fatto che Zhang abbia messo nero su bianco una situazione già ufficializzata da Marotta e ribadita da Conte, non fa altro che confermare come per Icardi l'addio sia l'unica soluzione, a meno che non voglia rimanere fermo ai margini per due anni.

Destino già noto a tutti, tranne, forse, proprio a Icardi stesso. L’argentino, infatti, alle persone a lui vicine, ha sempre confermato, anche in questi ultimi giorni in cui si è allenato da solo alla Pinetina, di voler rimanere all’Inter, di essere convinto di far cambiare idea a Conte e alla società. Missione impossibile.

La sensazione è che sarà già difficile ottenere 60 milioni, soprattutto se la vicenda dovesse trascinarsi fino all’ultima settimana di agosto: a quel punto, chiunque fosse interessato a Icardi, per “liberare” l’Inter di un problema potrebbe mettere sul piatto 40-45 milioni, forse 50. E l’Inter a quel punto cosa farà? Per esempio, sono ormai lontani i tempi in cui lo stesso Zhang prometteva che Icardi non sarebbe stato né ceduto, né tantomeno alla Juventus.

Era il 18 febbraio e l’argentino da cinque giorni non era più il capitano della squadra: «Non venderemo mai Icardi alla Juventus - disse il numero uno nerazzurro -. Crediamo che continuerà a crescere con noi. Lo consideriamo parte della nostra famiglia». Sembra passato un secolo, anche perché proprio la Juventus, qualora ceda almeno due (meglio tre) attaccanti senza prenderne nessuno, rimane la destinazione più scontata per Icardi e quella che proprio il giocatore, alla fine, accetterebbe più volentieri perché non dovrebbe spostare la famiglia da Milano".

Oltre alla Juventus, all’estero non sembra esserci la fila. Il Napoli nelle ultime ore ha deciso di affondare per Pepé e "se spenderà 80 milioni per l’ala del Lille, di certo non tornerà alla carica per Icardi, a meno che non possa essere imbastita un’operazione con Milik. E proprio uno scambio potrebbe nascere con la Roma. Icardi era stato offerto ai giallorossi a giugno, ma non c’erano stati sviluppi perché l’entourage dell’argentino non era convinto. L’Inter, se non dovesse riuscire a sbloccare la situazione per Dzeko - la Roma continua a chiedere 20 milioni -, potrebbe riproporre Icardi chiedendo poi in cambio un conguaglio di 40 milioni. Fantacalcio? Chissà".