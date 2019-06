TS - Icardi Nainggolan, volontà chiara per entrambi: scoppia l'ira di Conte

Tuttosport, nell'edizione odierna, analizza la situazione legata al futuro di Mauro Icardi e, in particolare, di Radja Nainggolan. Il quotidiano parla di "Caos" e addirittura di "ira" da parte di Antonio Conte.

"Che Nainggolan non abbia alcuna intenzione di lasciare l’Inter dopo un solo anno, per di più condizionato dagli infortuni, era già noto. Ma ieri se ne è avuta un’ulteriore conferma osservando Instagram. L’ex giallorosso, infatti, commentando un post di Lukaku, ha scritto: «Tot snel», ovvero “Ci vediamo presto”.

Considerata l’avviata trattativa tra Lukaku e l’Inter, considerato che difficilmente i due si potranno vedere in vacanza, appare chiaramente un indizio del fatto che, quando l’attaccante del Manchester dovesse approdare ad Appiano, Nainggolan sarà lì ad attenderlo. Attualmente il centrocampista belga è in vacanza in Sardegna, per nulla turbato dalle voci che si rincorrono.

Smentita fermamente l’ipotesi Torino". Per quanto riguarda Maurito continuano a latitare le offerte. "Sullo sfondo, ma sempre più sullo sfondo, resta la Juventus, che però al momento ha altri pensieri. Più si va avanti, più l’Inter avrà fretta di vendere Icardi. E, per una legge banale di mercato, si ridurrà automaticamente il prezzo".