TS - I tifosi della Juve vogliono la "testa" di Conte: secca risposta di Agnelli

Nessun titolo di rilievo sul quotidiano Tuttosport in vista della super sfida di domani tra Inter e Juventus. Inevitabilmente Antonio Conte sarà il grande protagonista di giornata e in casa bianconera, intanto, Andrea Agnelli ha deciso cosa fare per la stella dell'ex tecnico bianconero all'Allianz Stadium.

I tifosi della Vecchia Signora continuano a chiedere la rimozione ma il presidente della Juve non vuole cancellarla o farla rimuovere perché i successi bianconeri non vanno mai accantonati.

Il quotidiano, nel taglio centrale, è chiaro: "Agnelli: giù le mani da Conte". Il presidente si schiera a favore dell'allenatore: "I tifosi vogliono togliere la stella dedicata al tecnico allo Stadium. Il presidente si oppone: i suoi successi in bianconero non si cancellano".