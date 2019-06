TS - Genoa su Pinamonti, Capozucca nella sede dell'Inter

Si allunga la lista degli estimatori di Andrea Pinamonti. Secondo il noto quotidiano torinese "TuttoSport" anche il Genoa sarebbe interessato al giocatore. Ieri inoltre è stato avvistato il dirigente Capozucca nella sede nerazzurra, proprio per parlare del baby bomber e di altri affari. Ecco quanto riferito dal giornale sportivo:



"L'ex attaccante del Frosinone ma di proprietà dell'Inter nonché punta dell’Under 21, fuori dagli Europei per un infortunio al ginocchio subito ai Mondiali Under 20, è un obiettivo reale per i rossoblù che vogliono ricostruire il reparto che più ha deluso nell'ultimo campionato, Piatek escluso. Per Pinamonti bisognerà superare la concorrenza di Brescia e Lecce e soprattutto di alcuni club stranieri ma l'Inter, già in ottimi rapporti con il Genoa per gli affari Radu e Salcedo, sta prendendo sul serio l'interesse del Genoa e ieri ne hanno parlato i dirigenti delle due squadre, con il neo direttore sportivo Capozucca che ha avuto Pinamonti a Frosinone e con il quale ha costruito un ottimo rapporto sicuramente utile in questa fase delle trattative, in visita alla sede del club milanese".