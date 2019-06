TS - Esposito, Pinamonti, Emmers e Vanheusden: l'Inter ha deciso

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l’Inter avrebbe chiare le idee per quanto riguarda i suoi giovani. La società nerazzurra quasi sicuramente non cederà Andrea Pinamonti, a meno di offerte clamorose.

L’attaccante classe ’99, protagonista del Mondiale Under 20, piace al Benfica, che lo avrebbe individuato come talento da cui ripartire dalla nuova stagione, a maggior ragione se dovesse privarsi di Joao Felix in queste settimane. Il club lusitano ha presentato all’Inter un’offerta di 15 milioni di euro, ma i nerazzurri hanno rifiutato.

VANHEUSDEN, EMMERS ED ESPOSITO – Sempre più vicino alla conclusione, invece, il doppio affare con lo Standard Liegi con Vanheusden ed Emmers diretti verso il Belgio. “Non si muoverà invece da Milano, Sebastiano Esposito: la società considera incedibile il gioiello della Primavera”, chiosa il quotidiano piemontese.