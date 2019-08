TS - Dzeko, pazza voglia di Inter: spunta un retroscena sul suo stipendio

Tuttosport, in edicola stamane, riporta l'ottimismo in casa nerazzurra per l'arrivo di un altro attaccante: Edin Dzeko. "In attesa del colpo a centrocampo (tutti gli indizi portano ad Arturo Vidal), il prossimo giocatore in arrivo è Edin Dzeko, su cui la Roma ha posto una deadline per martedì.

"Domani può essere il giorno dell’affondo e la scelta da parte di Fonseca di farlo giocare contro il Real Madrid non cambierà gli orizzonti. L’interessato, dal canto suo, si sta comportando da professionista assoluto ma la sua scelta l’ha già fatta ed è stata una decisione motivata in primis dalla volontà di trovare nuovi stimoli considerato che nel primo anno all’Inter Dzeko prenderà meno rispetto all’ultima stagione a Roma.

Il suo malcontento Dzeko lo sta sfogando a colpi di cuoricini: ne ha disseminati un po’ sui social di Lukaku, suo prossimo partner in nerazzurro, l’ultimo alle immagini del primo allenamento interista del belga". L'Inter, dopo Lukaku vuole accontentare Conte, a prescindere dal futuro di Mauro Icardi. "Ovviamente per Marotta l’ideale sarebbe riuscire a disegnare un affare che accomuni i cartellini di entrambi i giocatori, ma Maurito - nonostante al momento l’offerta della Roma sia la migliore - aspetta sempre la Juve (con il Napoli sullo sfondo)".