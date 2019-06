TS - Dzeko-Inter, l'affare si fa. Nessuna contropartita tecnica

Edin Dzeko è ormai vicinissimo all'Inter. Il giocatore sarebbe stato scelto da Antonio Conte per rinforzare l'attacco e avrebbe già detto sì alla proposta nerazzurra.



Secondo le indiscrezioni di "TuttoSport" la trattativa si farà, senza però l'inserimento di contropartite tecniche per addolcire l'accordo.



Il bosniaco sarebbe già pronto ad andare in direzione Milano, l'unico nodo da sciogliere sarebbe la valutazione del cartellino con la Roma pronta a far cassa.



Dzeko-Inter, ci siamo. I nerazzurri avranno il loro rinforzo nel reparto offensivo.