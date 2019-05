(TS) Conte vuole 4 attaccanti: questi i nomi. E uno fa sognare

Tuttosport questa mattina ha fatto il punto su quelli che sono i desideri di Conte per l’attacco della sua nuova squadra. L’obiettivo è avere un parco composto da 4 attaccanti. A Lautaro e Politano, già presenti in rosa, si aggiungerà con oggi probabilità Dzeko. Per il bosniaco si tratta con la Roma.

Al momento esiste distanza sulle valutazioni. L’Inter vorrebbe chiudere a 10-12 milioni di euro, i giallorossi non vorrebbero scendere sotto i 20. Il quarto nome potrebbe essere quello di Lukaku, ma il Manchester chiede 70 milioni di euro, cifra che Marotta vorrebbe spendere per Chiesa.

Più facile che la trattativa si sblocchi grazie all’inserimento di Perisic come contropartita. Infine c’è il nome di Richarlison che piace molto, ma anche in questo caso la valutazione supera i 65 milioni di euro. L’unico a poter sbloccare l’affare è…Joao Mario.