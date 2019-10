(TS) Conte si gode Bastoni, e grazie a lui valuta la "pazza idea"

Sabato è stata la giornata non solo della vittoria dell'Inter sul campo della Sampdoria, ma anche dell'esordio dal primo minuto di Bastoni.

Il giovane difensore si è reso protagonista di una gara di personalità, e Tuttosport gli ha dedicato parole di elogio.

"Fino a qualche settimana fa Bastoni era considerato dai più un 'mister plusvalenza'. Acquistato nell’agosto del 2017 dall’Atalanta per 30.9 milioni, il difensore classe ’99 era rimasto a Bergamo per una stagione per poi andare in prestito al Parma. In pochi pensavano che Bastoni, comunque titolare della nuova Under 21, potesse ritagliarsi uno spazio fra Godin, De Vrij e Skriniar. Invece Conte lo ha voluto tenere in rosa (è l’unico centrale mancino) e dopo la gara con la Sampdoria ne ha esaltato le doti: «Ce l’ha chiesto mezza Serie A e io mi sono opposto, sarà sicuramente il futuro, ma è anche il presente»".

Poi il quotidiano si è divertito a giocare con un'ipotesi, una pazza idea che, qualora volesse, Conte potrebbe realizzare, avendo i numeri necessari, ossia un 11 titolare tutto italiano.

"Ranocchia, D'Ambrosio, Candreva, Biraghi, Barella, Sensi, Gagliardini e Politano. Mancano un portiere e un altro attaccante: per il portiere Padelli dovrà attendere presumibilmente la Coppa Italia, quando il totem Handanovic forse rifiaterà; per la seconda punta bisognerà aspettare la stessa Coppa Italia o impegni meno ostici in campionato e a quel punto è quasi scontato che Conte lancerà il giovanissimo Esposito, titolare, con buoni risultati, per tutto il precampionato. Il tutto senza dimenticare Dimarco, rimasto in rosa e in attesa di una chance".